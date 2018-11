Sint-Sebastiaan viert 200-jarig bestaan 07 november 2018

De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan viert in 2020 haar 200ste verjaardag als 'koninklijke' gilde. De gilde, die al bestaat sinds 1302, kreeg in 1820 de titel 'koninklijk. De club heeft een rijke geschiedenis, en dat moet gevierd worden Naast een koningschieting en het inhuldigen van een nieuwe vlag hoopt het bestuur van de club dat koning Filip op bezoek komt. In 1990 werd Filip de nieuwe beschermheer van de gilde.





(EFW)