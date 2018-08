Sint-Sebastiaan huldigt beste schutters Thuyndagschieting 07 augustus 2018

De Sint-Sebastiaan schuttersgilde heeft zopas de Thuyndagschieting georganiseerd, een traditie die al meer dan honderd jaar bestaat.





Het is een open schieting, waaraan zestig schutters deelnamen. Wie het meeste punten schiet over meerdere rondes mag zich de winnaar noemen. Bij de jeugd ging de titel naar Seppe Decroo, bij de mannen ging de eer naar Vincent Debaere uit Kluisbergen en bij de vrouwen werd Annick Deschuytter de beste. De prijsuitreiking vond plaats in aanwezigheid van ereburgemeester Luc Dehaene, eregouverneur Paul Breyne en schepen Jef Verschoore.





(EFW)