Sint-Maarten komt 06 november 2018

02u29 1

"Op 10 november komt Sint-Maarten weer naar Ieper. Afspraak om 18.30 uur aan de kaai, want de Sint komt weer met de boot toe", aldus het stadsbestuur. "Het is een traditie geworden op 10 november. Heel veel kinderen kijken er dagenlang naar uit. Na zijn aankomst volgt de traditionele Sint-Maartensstoet naar de Grote Markt. Daarna deelt de Sint samen met zijn Pieten snoep uit in de kerk die zijn naam draagt: de Sint-Maartenskathedraal."





Brielen ontvangt de Sint op 3 november. Daar trekt de stoet om 15 uur van OC Den Briel door de straten van Brielen.





Op 4 november is het de beurt aan Boezinge, Vlamertinge en Zillebeke. De stoet start om 13.45 uur aan de school in Boezinge en trekt naar OC ten Vrielande. In Vlamertinge vertrekt de stoet om 17 uur aan het Kasteel naar het OC. In Zillebeke begint men om 16 uur en trekt naar OC in't Riet. Op 9 november komt de Sint naar Zuidschote en Hollebeke. In Zuidschote vertrekt de stoet om 19 uur aan het OC. In Hollebeke trekt de optocht om 18 uur door het dorp richting OC. In Dikkebus, Elverdinge en Voormezele wordt de Sint ontvangen op 10 november. In Dikkebus vertrekt de stoet om 17.15 u aan frituur 't Kroketje langs de Dikkebusseweg doorheen het dorp naar het OC. In Elverdinge vertrekt de Stoet om 16.30 uur vanuit de Heidestraat naar OC Den Elver. In Voormezele wordt de Sint om 18 uur opgehaald met koets aan de boerderij van familie Desodt en trekt door het dorp naar OC Kasteelwal. (CMW)