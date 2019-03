Sint-Jozefschool maakt krijttekening voor Gent-Wevelgem en hoopt daarmee live op tv te komen Christophe Maertens

28 maart 2019

14u14 0 Ieper De 420 leerlingen van de Sint-Jozefschool op de Meenseweg in Ieper zijn op hun speelplaats een grote krijttekening aan het inkleuren voor de koers Gent-Wevelgem. “We hopen zondag op tv te komen tijdens de live uitzending van de wielerwedstrijd”, zegt directeur Lieven Calis.

De school riep voor de tekening de hulp in van kunstenares Sonja Mazereel, die geregeld grote krijttekeningen maakt. Vaak laat zich ze daarbij inspireren door klassieke kunstwerken. Zo tekende ze bijvoorbeeld al eens een fragment van ‘De boerenbruiloft’ van Breughel op de Grote Markt en op het stationsplein liet ze haar versie zien van de David van Michelangelo. “Nu heeft de kunstenares een grote fietser met een spandoek van onze school op de speelplaats getekend”, weet de directeur. “De leerlingen zijn die nu volop aan het inkleuren. We hebben de VRT op de hoogte gebracht en misschien kunnen we ermee op tv komen tijdens Gent-Wevelgem.”

De ouderraad van de school baat bij de doortocht van de Gent-Wevelgem een ‘Koerskaffee’ uit. “Bezoekers kunnen er de wielerwedstrijd live volgen, ze kunnen fietsen op rollen en er is een fietsparcours op de speelplaats”, besluit Calis.