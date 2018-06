Shaker Tim (27) mixt cocktails op uw feestje 22 juni 2018

02u33 0 Ieper Tim Vankeirsbilck (27) uit Voormezele heeft onder de noemer 'Shake it' een cocktailcatering op poten gezet. "Ik ga naar recepties, verjaardagen, trouw- en andere feesten en maak daar ter plaatse leuke drankjes", aldus Tim. "De mensen mogen op voorhand kiezen wat ze willen hebben, zowel met of zonder alcohol."

"Daarnaast organiseert de twintiger ook workshops 'cocktails maken voor vrijgezellen'. "Dat gebeurt bij de mensen thuis, want daar zijn ze meer op hun gemak", klinkt het. Tim werkte vroeger in een café in Ieper, maar hij vond dat er met cocktails meer kon worden gedaan. "Ik werd geïnspireerd door cocktailshaker Manuel Wouters op de zender 'Njam'. Ik begon te experimenteren. Ook nu nog laat ik mijn collega's op het werk regelmatig eens proeven." Tim verplaatst zich met een bestelwagen met een mobiele bar naar de locaties van de feesten. "Ik maak altijd alles op maat van de klant. Ik bied klassiekers aan, maar ik probeer ook wel eigen creaties te brouwen, ook mocktails trouwens."





De shaker werkt met thema's. Voor het WK bijvoorbeeld maakt hij Red Devil cocktails voor de supporters. Contacteer Tim via shakeitcatering@hotmail.com, shakeitcocktails.be of via sociale media. (CMW)