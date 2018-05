Serviceclub schenkt verjaardagspaketten aan goede doel 23 mei 2018

Serviceclub Kiwanis Ieper 'Dames de Vauban' vierde onlangs zijn 3de verjaardag.Deze gemotiveerde dames zetten zich in voor het goede doel 'Serving the children of the world'. Ze overhandigden aan de Welzijnsschakel 'TEGOARE IEPER' 15 verjaardagpakketten voor kindjes uit kansarme families.





Heel wat kindjes kunnen hun verjaardag niet vieren omdat de ouders niet over voldoende financiële middelen beschikken. Voor die kinderen is een fijne verjaardag vieren geen evidentie. Daarom deden de dames van de serviceclub daar iets aan, de 15 kansarme kindjes uit het eerste leerjaar krijgen een verjaardagpakket met daarin toegangstickets voor de jarige en zijn / haar vriendjes in een Iepers indoor kinderparadijs en tal van andere leuke verrassingen.





(EFW)