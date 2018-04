Senioren Siegen en Ieper ontmoeten elkaar 17 april 2018

Onlangs brachten enkele senioren uit Siegen een bezoek aan Ieper. Siegen is de Duitse jumelagestad van Ieper. Er werden enkele gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd met de Ieperse Seniorenraad. Na een officieel onthaal in Auris op vrijdagmiddag - waarbij eerste schepen Jef Verschoore (CD&V) de senioren hartelijk welkom heette en wat meer uitleg over Ieper Vredesstad gaf - zaten de senioren na de middag samen om hun ervaringen uit te wisselen en elkaars werking beter te leren kennen. Het bezoek werd afgesloten met het bijwonen van de Last Post.





(CMW)