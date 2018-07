Selfie met stripfiguur Jommeke in Bellewaerde 13 juli 2018

02u30 0

Het pretpark Bellewaerde krijgt morgen bezoek van de bekende stripfiguur Jommeke. "Tijdens de Jommekesdag kunnen bezoekers genieten van een meet & greet met Jommeke", zegt woordvoerster An De Ridder. "Jommeke zal de hele dag in het park aanwezig zijn voor een leuke selfie of voor een handtekening. Naast de attracties en de dieren in het park zijn er tijdens de Jommekesdag ook heel wat extra activiteiten voor de bezoekers. Zo kunnen de fans deelnemen aan een zoektocht rond de stripfiguur, is er een signeersessie met de auteurs van de strip, staat er een boekenstand of kunnen kinderen een leuke tekening maken op de rotswand." De Jommekesdag vindt morgen plaats van 10 tot 18 uur. Voor de meest recente openingskalender en tickets, surf naar de website van het attractiepark, www.bellewaerde.be (CMW)