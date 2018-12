Sea Kings nemen afscheid van Menenpoort Christophe Maertens

19 december 2018

14u04 2 Ieper Boven de Menenpoort in Ieper vloog er deze voormiddag een formatie van drie Sea King helikopters. Het was de laatste keer dat er in een dergelijke formatie kon worden gevlogen.

Vandaag voerde een formatie van drie Sea King helikopters een vlucht uit boven West-Vlaanderen. De piloten van de toestellen vertrokken in Koksijde en vlogen boven Diksmuide, Ieper, Semmerzake, Gent, Wachtebeke, Brugge, Knokke, Zeebrugge en Oostende. “De vlucht is bijzonder omdat het de allerlaatste keer is dat een formatie van drie Search-and Rescue Seakings van het 40ste Smaldeel uit Koksijde kan worden samengesteld”, aldus defensie. Een van de helikopters wordt binnenkort definitief aan grond gehouden. Op 26 maart is het dan volledig gedaan met vliegen voor de heli. Het toestel wordt vervangen door de NH90. Aan de Menenpoort in Ieper kwam een twintigtal mensen een kijkje nemen naar de helikopters.

