Schrijf je nu in voor Ieper Trail in Bellewaerde

Vanaf vandaag om 10 uur kan je je inschrijven voor de Ieper Trail via www.bellewaerde.iepertrail.be. Op 18 maart 2018 vindt voor de vierde keer de Ieper Trail plaats. Voor de eerste keer zal dat gebeuren in het pretpark Bellewaerde. Deelnemers lopen door het park op plaatsen die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Zo lopen deelnemers bijvoorbeeld in het reservaat van de leeuwen en de tijgers. De dieren blijven natuurlijk veilig in hun hok. De deelnemers lopen ook in het Hooge Crater Museum. Het parcours is zes kilometer lang. De eerste vijfhonderd ingeschrevenen mogen op de attractie Dawson Duel. Voor de kleinsten wordt er een kids trail op poten gezet. De organisatoren schenken de opbrengst aan meerdere goede doelen. (CMW)