Schrijf je als Iepers ondernemer in voor de Bedrijvencontactdagen Christophe Maertens

14 januari 2019

15u08 0 Ieper Ieperse ondernemers kunnen zich opnieuw inschrijven voor de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk.

Op 4 & 5 december 2019 neemt Ieper voor de 5de maal deel aan deze B2B-beurs in Kortrijk. “De Ieperse ondernemers worden gegroepeerd rond een centrale ontmoetingsplaats: het ‘Ieperplein’, waar deelnemers terecht kunnen met hun relaties en businessdates”, klinkt het bij de dienst economie van de stad Ieper. De Bedrijvencontactdagen zijn ondertussen aan hun 17de editie toe. Het evenement is een platform van bedrijven uit industrie, toelevering, klein- en groothandel, transport en bouw- en dienstensector. Geïnteresseerden krijgen meer info op donderdag 24 januari 2019 om 19.30 uur in AC Auris in Ieper. Inschrijven kan via economie@ieper.be