Schoolfeest in teken van de tijd 07 maart 2018

Op zaterdag 24 maart organiseert de VBS Sint-Jozef in Ieper een schoolfeest, met een muzikale voorstelling. Het scenario daarvoor werd geschreven door zeven leerkrachten. "Ze doen dat in interactie met alle leerkrachten en met de leerlingen", aldus directeur Lieven Calis. "Sinds oktober zitten ze een of twee keer per week samen en bouwen alles zelf op." Het thema van de voorstelling is 'alles op zijn tijd'. "Het decor wordt opgetrokken met klokken. Sinds de krokusvakantie heeft iedere klas ook een eigen mini-klokkenmuseum opgebouwd." Er zijn nog kaarten te koop voor de voorstelling van zaterdag 24 maart om 15 uur. Kaarten via





sintjozef.com@cdi-ieper.be, 057/207124 of in het bureau van de school aan de Meenseweg 33 in Ieper.





