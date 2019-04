School organiseert gratis hartscreening voor leerlingen Christophe Maertens

04 april 2019

23u19 0 Ieper In de sportafdeling van het Ieperse gemeenschapsonderwijs kunnen jongeren vanaf volgend schooljaar kiezen voor de optie voetbal. Omdat er wordt gefocust op veilig sporten, nam de vakgroep Sport het initiatief om een hartscreening te organiseren voor leerlingen.

“Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen sportieve jongeren in de sportafdeling van het Ieperse gemeenschapsonderwijs ook kiezen voor de optie voetbal, die georganiseerd zal worden in overleg en samenwerking met KVK Westhoek”, zegt Ann Dejaegher, directeur Middenschool Ieper. “Omdat er gefocust wordt op veilig sporten, nam de vakgroep Sport het initiatief om een ECG-screening te organiseren voor leerlingen van de school. Met deze test worden aangeboren hartafwijkingen opgespoord, zodat er bij intensiever sporten geen gevaar voor de leerling ontstaat.”

Elke leerling die getest wordt, krijgt een bespreking van de ECG-test door het medisch team dat ter plaatse komt. Er wordt ook een kopie meegegeven voor de huisarts. Afgelopen donderdag namen 46 leerlingen de test af. “De organisatie is in handen van onze sportleerkrachten die samen werken met het BeweegCoachTeam”, aldus de directeur. “Al negen jaar hebben we op onze campus een externe partner in aanvulling op ons algemeen gezondheidsbeleid.”

In september wordt nog een tweede reeks testen gepland, specifiek voor leerlingen van het eerste, tweede of derde jaar. In deze jaren kan volgend schooljaar gekozen worden voor de nieuwe optie voetbal.