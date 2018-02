School dringt aan op veiligere Meenseweg POLITIEKE PARTIJEN TONEN BEREIDHEID TOT INGRIJPEN CHRISTOPHE MAERTENS

20 februari 2018

02u31 0 Ieper Alle Ieperse politieke partijen hebben zich geschaard achter het plan van de Sint-Jozefschool in Ieper voor een veilige Meenseweg en omgeving. Daarbij wordt meer aandacht gevraagd voor de kwetsbare weggebruiker en in het bijzonder de schoolgaande jeugd. "We streven al jaren naar een verbetering en hopen dat er nu toch eens werk van wordt gemaakt", aldus directeur Lieven Calis, die de politieke partijen een memorandum voorlegde.

De ouderraad, leerkrachten en directie van de Sint-Jozefschool in Ieper zijn al lang aan het ijveren voor een veiligere verkeerssituatie aan hun school.





"De Meenseweg en de kruispunten in de buurt van onze school zijn op zijn minst voer voor discussie", aldus directeur Lieven Calis. "Uit verschillende verkeersenquêtes blijkt immers dat de meerderheid van de ouders de situatie op de Meenseweg niet voldoende veilig acht. Er wordt gewezen op de gebrekkige infrastructuur, de smalle voetpaden, de afwezigheid van veilige fietspaden en de gevaarlijke kruispunten." Volgens de school blijkt uit de politiecijfers dat meer dan 40 procent van de verkeersongevallen die de laatste zes jaar in de ruime omgeving van de school plaatsvonden, zich afspeelden op de Meenseweg tussen het kruispunt Bascule en de rotonde Kruiskalsijde. "Kortom, dit stuk weg dat volgens de mobiliteitsplannen van het stadsbestuur deel zal uitmaken van een 'Kleine Ring' voldoet niet aan de verwachtingen van kwetsbare weggebruikers."





Situatie ongewijzigd

Toch werden er ondertussen al inspanningen gedaan om de situatie te verbeteren. De school voert al sinds jaren actie en voerde zelfs een verkeerbeleid in.





"Het stadsbestuur verrichte al enkele kleinere, maar gewaardeerde ingrepen", weet de directeur. "Maar de situatie op het terrein blijft nagenoeg ongewijzigd. De realiteit toont ons dat de al aangebrachte verbeteringen niet volstaan. Toch zijn we hoopvol, want verschillende politieke vertegenwoordigers geven het signaal dat de herinrichting van de Meenseweg niet meer mag worden uitgesteld."





In een poging alles in een stroomversnelling te krijgen, vroeg de school alle politieke partijen een memorandum te onderschrijven. Daarbij wordt gevraagd de herinrichting van de weg op te nemen in het verkiezingsprogramma. Ondertussen heeft iedereen het document ondertekend of gezegd er achter te staan.





"Wij kunnen ons er zeker in vinden", aldus schepen Dieter Deltour (CD&V), wiens vrouw in de Sint-Jozefschool werkt. Ook zijn kinderen lopen er school. "We startten als meerderheid het subsidiedossier voor een volledige heraanleg op. We gingen daarvoor al in overleg met Aquafin en de Vlaamse milieumaatschappij. Daarnaast werd al een subsidieaanvraag bij het Fietsfonds goedgekeurd. De volledige herinrichting zal echter voor de volgende legislatuur zijn. Er komen de komende maanden nog extra grote wegmarkeringen. Ook de Haiglaan is een prioriteit."





Pijnpunten

"Het memorandum is een constructieve tekst en haalt heel wat terechte pijnpunten aan", zeggen Patrick Benoot en Ann-Sophie Himpe van de partij Open Ieper. "De Meenseweg is een drukke straat vlakbij een sportcentrum, winkels, scholen en bedrijven. Aanpassingen tot verhoging van de verkeersveiligheid zijn nodig en dat kan best gebeuren in overleg met de betrokken instanties en buurtbewoners. We waarderen dan ook het werk van de ouderraad en directie van de Sint-Jozefsschool, het is een belangrijk signaal dat we zeker in de volgende legislatuur willen meenemen. Het memorandum werd overigens al in september 2017 op de agenda van de gemeenteraad gezet door Open Ieper. Een opmerking echter: namelijk de inlassing van een toets van budgettaire voorzichtigheid. Het doet niets af aan onze volledige steun aan de inhoud van het document."





"De herinrichting van de Meenseweg belangt trouwens niet alleen de schoolkinderen aan, maar ook de andere schoolgaande jeugd, de wijde omgeving, de bewoners van het zorgcentrum, de buurtbewoners en de bevolking van Ieper", klinkt het nog bij de directeur.