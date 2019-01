School bezorgd over onveilige Meenseweg Leerlingen, leerkrachten en ouders organiseren verkeersactie op 24 januari Christophe Maertens

15 januari 2019

18u32 0 Ieper “Wij willen iedereen wakker schudden voor een verkeersveilige school- en leefomgeving.” Op donderdag 24 januari organiseren de leerkrachten en de ouderraad van basisschool Sint-Jozef Ieper een actie aan het kruispunt van de Meenseweg met de Steverlyncklaan. “Een verkeersenquête, maar ook statistieken van de politie over onze schoolomgeving bewijzen dat onze bezorgdheid terecht is.”

De directie, leerkrachten, leerlingen en ouders van de Sint-Jozefschool drukten eerder al hun bezorgdheid over de verkeersonveilige schoolomgeving uit. “We stellen al jaren vast dat de verkeerstoestand op de Meenseweg op zijn minst voer is voor discussie. Uit verschillende verkeersenquêtes die we de afgelopen tien jaar binnen de school hebben afgenomen, blijkt dat de meeste ouders de Meenseweg onveilig vinden voor scholieren. Ze wijzen op de smalle voetpaden, het gebrek aan fietspaden en onduidelijke oversteekplaatsen. Daarnaast zijn er ook gevaarlijke kruispunten, onder andere aan de Steverlyncklaan en aan de Basculestraat met de Zonnebeekseweg. Vooral het kruispunt met de Steverlyncklaan is ronduit gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Zo is er nergens een oversteekplaats. In de buurt van het kruispunt liggen niet alleen scholen, maar het is ook een weg naar de sportterreinen, de Fenix, winkels en Picanol”, weet directeur Lieven Calis.

Verkeersactie

Verder tonen politiecijfers aan dat meer dan veertig procent van de ongevallen de afgelopen zes jaar in de omgeving van de school zich afspeelden op een beperkt stuk weg tussen kruispunt Bascule en rotonde Kruiskalsijde. “Daarbij waren tachtig procent autobestuurders betrokken en vijftien procent fietsers. Uit snelheidscontroles blijkt bovendien dat veel automobilisten te snel rijden.”

Om het probleem nog eens onder aandacht te brengen, organiseert de school op 24 januari tussen 8.05 uur en 8.25 uur een actie voor veilig verkeer. “Wij gaan met een groep leerkrachten, ouders, leerlingen en sympathisanten naar het gevaarlijk kruispunt stappen. Daar gaan we ons eigen zebrapad uitrollen”, legt Calis uit.

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) heeft begrip voor de actie. “De Meenseweg is een druk bereden straat in de nabijheid van een school, sportcentrum, bedrijven en verschillende winkels. De school vraagt terecht meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker. Daar is de nieuwe meerderheid zich van bewust.”