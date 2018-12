Scholiertjes bakken wafels voor Kinderkankerfonds Christophe Maertens

07 december 2018

De vrije basisschool Westouter start op maandag 10 december met een wafelbak voor het Kinderkankerfonds. De school wil daarmee Stan Debruyne herdenken. Stan, geboren in 2010, is op 1 mei 2015 gestorven na een strijd van twintig maanden tegen kanker. De jongen zou nu in het derde leerjaar hebben gezeten. Tijdens de lessen werd aandacht geschonken aan het thema kanker.

Een zakje wafeltjes kost 2,5 euro, een doos vanillewafeltjes 7 euro. De wafels zijn af te halen op de vrijdagmarkt aan de Oudstrijdersplein in Poperinge op 21 december of op de school in de Schomminkelstraat 20a tussen 13 en 16 uur of na afspraak in de week van 17 tot en met 21 december. Bestellen via vbswestouter@kbrp.be of anja.arteel@kbrp.be.