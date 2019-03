Scholen staken woensdag, maar gevolgen blijven beperkt: “Leerlingen moeten gewoon naar school komen” Christophe Maertens Erik De Block Laurie Bailliu

19 maart 2019

17u20 0 Ieper Heel wat scholen in de Westhoek doen woensdag mee aan de staking, al zullen de gevolgen voor de scholieren echter beperkt zijn. “De leerlingen moeten gewoon naar school komen. Stakende leerkrachten worden vervangen”, zegt de directeur van scholengemeenschap Sint-Maartensscholen in Ieper.

De Vlaamse onderwijsvakbonden hebben voor woensdag 20 maart een stakingsaanvraag ingediend. De vakbonden vragen dat de Vlaamse regering na jarenlang besparen opnieuw zou investeren in het onderwijs en oog zou hebben voor de draagkracht van het onderwijspersoneel.

Gevolgen beperkt

In de schoolgemeenschap Sint-Maartensscholen in Ieper is het aantal stakende leerkrachten eerder beperkt. Tot de scholengroep behoren het College, het Lyceum, De Heilige Familie, Immaculata en het VTI. “We hebben begrip voor het protest van de onderwijsvakbonden, want ook bij ons is wat ze zeggen voelbaar”, reageert algemeen directeur Matthias Archie. “Maar bij ons valt het aantal stakende leerkrachten nog mee. Ik had er eerlijk gezegd wel wat meer verwacht.” In het college zullen tien leerkrachten staken, net als in het VTI. Bij de Heilige Familie zijn het er drie en in Immaculata leggen vijftien personeelsleden het werk neer. “In onze school gaan maar twee leerkrachten staken. Dat is verwaarloosbaar als je weet dat er bij ons vijftig leerkrachten lesgeven”, zegt adjunct-directeur Inge Opsomer van het Lyceum in Ieper. “De stakende leerkrachten voorzien een zinvolle vervangactiviteit voor de leerlingen.”

Directeur Matthias Archie voegt er aan toe dat alle leerlingen gewoon op school worden verwacht. “De afwezige leerkrachten worden vervangen, net zoals dat met een zieke leerkracht het geval zou zijn. De ouders van de scholieren werden verwittigd dat er woensdag een staking plaatsvindt.”

Studiereizen

Op heel wat basisscholen in Ieper stond het woensdag al een pedagogische studiedag gepland. De vrije basisschool Capucienen in Ieper is echter gewoon open. De leerkrachten zullen niet staken, maar er is wel een actie gepland, ’s morgens voor de schoolpoorten.”

In het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge werd een rondvraag gedaan bij de personeelsleden om na te gaan hoeveel leerkrachten er zouden staken. Maar sowieso is een groot deel van de leerlingen woensdagvoormiddag al niet op school door studiereizen. Voor de leerlingen die wel aanwezig zijn, wordt een vervangactiviteit, meestal onder de vorm van een taak, voorzien.

Geen opvang

Vrije basisschool De Graankorrel telt in Wervik, Geluwe en Kruiseke zes vestigingen. Vijf daarvan zijn woensdag gesloten: Magdalenastraat, Grauwe Zustersstraat (alleen kleuters), Ooststraat (alleen kleuters) en in Geluwe vestigingen Schoolstraat en Beselarestraat. “In Kruiseke zullen maar een aantal leerkrachten staken en gaat de dagelijkse werking van de school gewoon door”, legt coördinerend directeur Christophe Verleene uit. “In Wervik en Geluwe is de bereidheid om te staken een stuk groter. Het exact aantal weet ik niet, maar het gaat toch om heel wat leerkrachten. Alle vestigingen in Wervik en Geluwe zijn woensdag gesloten en is er dus ook geen opvang. Er is te weinig personeel om de veiligheid van de kinderen te garanderen en om iedereen op te vangen.”