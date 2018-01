Scholen krijgen subsidies 02u29 0

Enkele scholen in onze regio krijgen een subsidie om verbouwings- en renovatiewerken uit te voeren. In de laatste twee maanden van 2017 is er iets meer dan dertien miljoen euro aan subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in West-Vlaanderen. Met de subsidies zet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits volop de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van de schoolgebouwen in Vlaanderen verder. Elf miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten, twee miljoen euro naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken. In totaal krijgen 38 scholen een subsidie van minder dan 100.000 euro, vooral voor herstellingswerken of het vernieuwen van het sanitair.





In onze regio ontvangen de volgende scholen een subsidie: Het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut in Poperinge (1.355.587,91 euro), vrije basisschool De Kleine Prins in Watou (99.242,50 euro), vrije basisschool Langemark-Poelkapelle (96.162,43 euro), Sint-Janscollege 1 in Poperinge (86.955,47 euro), vrije basisschool Elverdinge (58.904,34 euro), Sint-Jozefcollege in Wervik (57.507,68 euro) en de Sint-Jorisschool eerste graad in Wervik (26.342,28 euro). (CMW)