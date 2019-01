Scholen krijgen subsidie voor werken aan gebouwen Christophe Maertens

18 januari 2019

10u25 0 Ieper Het Vlaams ministerie van Onderwijs heeft subsidies toegekend aan 59 scholen in West-Vlaanderen om gebouwen te vernieuwen en te moderniseren.

Ook enkele scholen in de Westhoek krijgen geld. Het college van Ieper krijgt 73.627 euro, de Heilige Familie in Ieper 42.921 euro en de eerste graad van het VTI in Ieper 10.362 euro. Een subsidie van 77.874 euro gaat dan weer naar het Sint-Godelievecollege Middenschool in Poperinge. “Maandelijks kent AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, subsidies toe aan scholen om hun gebouwen te moderniseren. Er zijn verschillende mogelijkheden om subsidies te krijgen, afhankelijk van het bouwprogramma en de kostprijs. Het kan gaan om dringende werken, sanitair of het vernieuwen van het gebouw of een nieuwbouw”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. “Les geven en krijgen in moderne klassen is een win-win. Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. De inhaalbeweging om scholen te vernieuwen, blijft onverminderd voortduren. Met deze investering van zeventien miljoen euro in onze West-Vlaamse scholen zetten we weer een grote stap voorwaarts.”