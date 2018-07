Schildpad gevonden in Sportstraat 06 juli 2018

02u42 0

In de Sportstraat in Ieper is gisterennamiddag een schildpad gevonden.





Het dier is naar het onthaal van de politiezone Arro Ieper op Ter Waarde gebracht. Daar wacht het tot vandaag op zijn of haar baasje. Daarna verhuist de schildpad naar het opvangcentrum SOS Reptiel in Zuienkerke. (LSI)