Schepenen bezoeken zusterstad Wa 23 maart 2018

De stad Ieper gaat van 7 tot 13 april op bezoek bij zusterstad Wa in Ghana. De stad wordt vertegenwoordigd door twee schepenen, Jef Verschoore (CD&V) en Stefaan De Roo (CD&V), en noord-zuidambtenaar Véronic Lewyllie. "De band met de Ghanese stad Wa is ondertussen 14 jaar oud en onze stad wil dat met een officieel bezoek bevestigen", aldus schepen Verschoore. "We zullen er projecten bezoeken die door Ieper en de Ieperlingen werden opgezet." Ieper werkt onder meer mee aan een landbouwproject, de bibliotheek, een recyclageproject, een speelplein en sportwerking en een dorpsschooltje.