Schepenbevoegdheden vastgelegd Christophe Maertens

04 december 2018

16u12 0

Ook in de gemeente Heuvelland weten we welke schepen welke bevoegdheid krijgt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober verkreeg de partij Gemeentebelangen de absolute meerderheid.

“Bij de verdeling werd werk gemaakt om homogene bevoegdheidspakketten te maken en continuïteit bij de diensten te garanderen. Verder werd ook werk gemaakt om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te zetten”, zegt schepen Wieland De Meyer. Burgemeester Marc Lewyllie zal zich onder meer over Personeel en Veiligheid buigen. Wieland De Meyer neemt Financiën, Vrije tijd, Vergunningen en Inspraak voor zijn rekening. Jean-Pierre Geelhand De Merxem krijgt Duurzaamheid, Burgerzaken, Landbouw en groen en Toerisme. Sociale Zaken, Welzijn en Huisvesting zijn voor Hilde Stragier. Dirk Baekelandt tenslotte doet Openbare Werken en Technische Dienst. “Na twee jaar wordt Wieland De Meyer burgemeester en neemt hij de bevoegdheden van Marc Lewyllie over. Op dat moment wordt Bart Vanacker schepen van Vrije Tijd, Toerisme en Duurzaamheid. In de overgang zal Bart ook al mee de bevoegdheid toerisme opnemen samen met Jean-Pierre. Zo wordt ook daar de bevoegdheid voor de diensten en partners gegarandeerd. “Bart Vanacker zal zich nu al engageren voor toerisme, om het dan binnen twee jaar ook officieel over te nemen. Zo verandert er weinig qua aanspreekpunt”, klinkt het nog