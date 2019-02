Schepen Eva Ryde (N-VA) is zorgverlener voor een dag Christophe Maertens

26 februari 2019

18u53 0 Ieper De Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) roept in de week van 25 februari tot 1 maart alle mandatarissen op om met hun eigen zorgdiensten mee te lopen. In Ieper deed vandaag dinsdag schepen van Welzijn Eva Ryde dat.

Ieper gaat op deze manier in op de vraag van de VVSG om mee te doen aan ‘Expeditie Zorg’. De bedoeling is om de schepenen kennis te laten maken met hun eigen diensten. En daarbij inspiratie op te doen voor de komende legislatuur. Het Ieperse Zorgnetwerk regelde een inleefdag voor schepen Ryde. De schepen ging onder meer mee de was ophalen bij bejaarde mensen. Ze bedankte enkele vrijwilligers van de dienstencentra en hielp met het klaarzetten van tafels voor de middagmalen in dienstencentrum Kersecorf. Daarnaast reed ze mee met het busje van het seniorenteam.