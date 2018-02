Schepen Dehaene (CD&V) geen kandidaat meer voor verkiezingen 08 februari 2018

02u25 0 Ieper Iepers schepen Dominique Dehaene stelt zich geen kandidaat meer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eerder had hij bevestigd op de derde plaats op de lijst te staan. "Ik heb besloten om voorlopig geen nieuw actief politiek mandaat meer op te nemen."

"Tot aan de verkiezingen zal ik mij verder bezighouden met mijn taken als schepen", aldus Dehaene. "Het was een boeiende periode en ik ben trots op wat ik de afgelopen jaren heb kunnen verwezenlijken op verschillende domeinen." De zoon van oud-burgemeester Luc Dehaene zegt altijd met hart en ziel aan politiek te hebben gedaan. "Maar ik heb mijn carrière en geluk nooit laten afhangen van de politiek. Dit is geen makkelijke keuze, maar ik kan ze in alle eer en geweten nemen, omdat ik weet dat ik mij meer dan twintig jaar volledig heb ingezet voor de partij en mijn kiezers. Ik blijf een trouwe CD&V-militant en in die rol zal ik mij voor de partij engageren waar ik kan en waar men mij nodig heeft."





Drie D's

CD&V-voorzitter Miguel Stevens heeft begrip voor de keuze van Dehaene. "We willen hem bedanken voor zijn inzet van vele jaren en rekenen op zijn verdere engagement binnen de partij", klinkt het. "Het verwondert dat één van de met grote trom aangekondigde drie D's (Desomer, Deltour en Dehaene, red.) het schip vroegtijdig verlaat, maar dat is een keuze die iedereen voor zichzelf maakt", reageert oppositielid Emmily Talpe (Open Ieper), waarmee Dominique Dehaene wel vaker in een debat verwikkeld raakte. "Dehaene is één van de weinige Ieperse politici met een uitgesproken visie. Een visie die dikwijls haaks stond op onze standpunten, zeker wat betreft mobiliteit, maar wel een die hij consequent en vurig bleef verdedigen. Als politica heb ik daar respect voor."





Dehaene is momenteel onder meer schepen van Sport, Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Mobiliteit en Stadsontwikkeling. Hij is daarnaast ook woordvoerder van Belgocontrol. De Ieperling is tevens nog de woordvoeder van premier Yves Leterme geweest. (CMW)