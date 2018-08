Schaaknamiddag 01 augustus 2018

Vandaag woensdag 1 augustus vindt er in LDC De Kersecorf langs de Rijkeklarenstraat in Ieper een schaaknamiddag plaats. Zowel beginners, thuis schakers en gevorderde schakers zijn welkom. De schaaknamiddag is gratis en loopt van 14 tot 16 uur.





(CMW)