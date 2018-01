Sam baat De Trompet uit 02u33 0 Foto Eric Flamand Sam Van Weeghaege-Meeuws staat achter de toog van brasserie De Trompet.

Sam Van Weeghaege-Meeuws (26) staat sinds kort aan het roer van brasserie De Trompet op de Grote Markt in Ieper. Hij doet dat samen met drie andere vennoten. Ze nemen de fakkel over van Wouter Polfliet.





"Ik leerde onder meer in restaurant Den Anker en Brasserie Petrus wat werken in de horeca betekent", vertelt Sam. Zijn medevennoten zijn Jürgen Crombez (41) en Lars Decloedt (28). "Het is vooral Jürgen die mij bijstaat. Hij weet echt hoe een horecazaak moet worden gerund en ik leer veel van hem." Sam wil aan het concept van De Trompet niet veel wijzigen. "Ik wil niet alleen toeristen naar de zaak lokken, want ook de Ieperlingen zijn meer dan welkom. Ook wil ik de dagschotels naar een hoog niveau tillen", aldus Sam. (CMW)