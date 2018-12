Rusthuisbewoners krijgen bezoek tijdens ‘donkere dagen’: “Sommigen hadden al een jaar niemand op visite” LBR

27 december 2018

17u25 0 Ieper Eindejaar kan een eenzame periode zijn voor senioren. Curieus Ieper en S+ proberen die mensen een hart onder de riem te steken tijdens een bezoek aan rusthuizen. “Sommigen lieten ons weten dat ze al een jaar niemand op visite hadden. Schrijnend.”

De bewoners van woonzorgcentra Wintershove in Vlamertinge en Wieltjesgracht in Ieper krijgen deze week gasten over de vloer. Socio-culturele vereniging Curieus Ieper en S+, een seniorenvereniging, gingen bij de bewoners langs om een praatje te slaan en om hen een bloemetje te geven. “Eindejaar is voor ouderen soms een moeilijke, eenzame periode. Deze donkere dagen kunnen al eens zwaarder vallen als je alleen bent. Sommige bewoners hebben geen partner meer, geen kinderen… ”, vertelt Valentijn Despeghel, toekomstig schepen voor sp.a in Ieper en mede-initiatiefnemer van de bezoeken aan de rusthuizen.

De bewoners waren dan ook heel dankbaar. Bij Nelly Descamps (88) verscheen een brede glimlach bij het zien van de roos, die ze als geschenk kreeg. “De senioren appreciëren het bezoek enorm. Wij proberen even tijd vrij te maken voor hen. Sommigen kiezen ervoor om alleen te zijn en willen liever niet praten. Anderen babbelen dan weer honderduit.” Bij de meeste bewoners van de woonzorgcentra komen doorheen het jaar wel gasten langs, maar niet iedereen heeft die ‘luxe’. “Enkele bewoners huilden toen we op visite gingen. Anderen lieten ons dan weer weten dat ze al een jaar niemand op bezoek hadden gehad. Heel schrijnend”, zegt Valentijn Despeghel.

“De medewerkers en vrijwilligers in het rusthuis doen natuurlijk hun uiterste best om de bewoners alle zorgen en aandacht te geven, maar het is niet altijd eenvoudig. Iedereen leeft een uiterst haastig leven en tijd vrijmaken is heel moeilijk. Met Curieus Ieper en S+ brengen we enkel tijdens de kerstperiode een bezoek, maar sommige bewoners vroegen ons om nog eens langs te gaan. We moeten dat misschien proberen.”