Ruime belangstelling voor installatie Ieperse gemeenteraad: “Niet gewend dat er zoveel volk opdaagt, maar iedereen is welkom” Raadsleden en schepenen leggen eed af, bestuursnota krijgt ook al vorm Christophe Maertens

08 januari 2019

08u07 0 Ieper De eerste gemeenteraad met de nieuwe burgemeester van Ieper begon onder ruime belangstelling. Alle raadsleden en schepenen legden de eed af, onder toeziend oog van vrienden en familie. Ondertussen is de beleidsnota van het nieuwe stadsbestuur bijna klaar.

“Bij het begin van de vorige legislatuur was er zoveel volk niet bij de installatievergadering. De raad vond dan nog plaats in de oude zaal. Ik heet jullie echter van harte welkom.” Voor uittredend gemeenteraadsvoorzitter Jan Vercammen (N-VA) was het maandagavond zijn laatste optreden aan het hoofd van de raad. Zijn plaats wordt ingenomen door Ann-Sophie Himpe (Open Ieper). Alle gemeenteraadsleden legden de eed af. Drie verkozenen doen afstand van hun mandaat. Jan Vercammen verhuist binnenkort naar Gent en laat zich vervangen door Dimitry Soenen. Ook gewezen burgemeester Jan Durnez (CD&V) deed op 31 december afstand van zijn stoel, die nu ingenomen wordt door Jo Baert. Ten slotte gaat voormalig OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V) niet zetelen en haar zitje wordt nu bezet door nieuwkomer Peter De Groote.

Oppositie

De Groote (CD&V) greep een dag eerder nipt naast het voorzitterschap van zijn partij. Voor veel partijgenoten van De Groote voelde het vermoedelijk wat onwennig aan, nu ze aan de kant van de oppositie moeten plaatsnemen. Katrien Desomer, fractieleider van de partij, zegt in ieder geval klaar te zijn voor zes jaar oppositie. Op 14 oktober was ze nog kandidaat-burgemeester, maar ze verloor de sjerp aan Emmily Talpe (Open Ieper). Het is geen geheim dat ze het daar moeilijk mee had. “Maar ik kan niet blijven in een hoekje zitten”, zegt ze nu. “Ik neem mijn taak op als fractievoorzitter van onze partij. We zijn klaar om zes jaar oppositie te voeren. We gaan dat op een constructieve manier proberen te doen, maar we zullen zeker een vinger aan de pols houden.”

Voor burgemeester Emmily Talpe was het haar eerste gemeenteraad als hoofd van de stad. “Het is een bijzonder moment”, geeft Talpe toe, die de eed als burgemeester al op 14 december heeft afgelegd bij de gouverneur. “Er zijn vandaag (maandag, nvdr) nogal wat toeschouwers en dat zijn we niet gewoon. Maar er zijn veel nieuwe mensen in de gemeenteraad en dat brengt wat animo met zich mee.”

We willen dat de Ieperling zelf kan zeggen welke richting hij op wil met de stad. We zijn een toeristische stad, wat heel belangrijk is, maar we willen ook realisaties waar de burgers zelf volledig achterstaan Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper)

Bestuursnota

Ondertussen zit de bestuursnota in een finaal stadium. “We ronden dat de eerste weken af en daarna gaan we de Ieperling vragen wat die ervan vindt. In het voorjaar gieten we de nota in een definitief plan, dat ook financieel wordt onderbouwd. Ik kijk er naar uit welke realisaties er allemaal op tafel zullen liggen.” Op de nieuwsjaarreceptie zei de burgemeester al dat ze de stad terug wil geven aan de Ieperling. “Daar zitten verschillende aspecten aan. We willen dat de Ieperling zelf kan zeggen welke richting hij op wil met de stad. We zijn een toeristische stad, wat heel belangrijk is, maar we willen ook realisaties waar de burgers zelf volledig achterstaan.”

Na het aanstellen van de schepenen, vond de verkiezing van de vertegenwoordigers in de politieraad plaats en de eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de vroegere OCMW-raad. Aan het einde van de raad kregen de aanwezigen een drankje aangeboden van het nieuwe stadsbestuur. De volgende gemeenteraad staat op 28 januari gepland. Dan pas begint het echte werk.