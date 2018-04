Rotonde Dehemlaan in slechte staat 14 april 2018

02u34 0

De rotonde in de Dehemlaan, ter hoogte van Ter Waarde en het voormalige Westhoek Expo-gebouw, in Ieper is in slechte staat en moet worden heraangelegd. Dat zal in de laatste week van mei gebeuren. "De rotonde zal tijdens werken volledig worden afgesloten", aldus het stadsbestuur. "Er wordt een omleiding voorzien. Omdat er heel wat bedrijven in de buurt actief zijn en omdat er rond de rotonde enkele belangrijke verkeersaders liggen, zal er tussen 28 mei tot en met 1 juni rekening moeten worden gehouden met verkeershinder." (CMW)