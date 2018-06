Rootman J. op Wereldfeest 29 juni 2018

Op zaterdag en zondag 7 en 8 juli vindt op de binnenkoer van de Lakenhalle in Ieper het jaarlijkse wereldfeest van de stad plaats.





Op zaterdag is er een concert van de Afrikaanse-Belgische band Rootman J. and Zionyouth Crew. Op zondag kan de bezoeker proeven aan eetkraampjes met gastronomie van over heel de wereld. Voor 12 euro kan je kiezen uit 3 gerechtjes. Omdat de plaatsen beperkt zijn, is inschrijven een must via veronic.lewyllie@ieper.be.





(CMW)