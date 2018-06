Rookvrije speeltuinen in Ieper? 07 juni 2018

Raadslid Emmily Talpe (Open Ieper) hield op de voorbije gemeenteraad een pleidooi voor rookvrije speeltuinen. "Toekomstige generaties kinderen en jongeren volledig rookvrij laten opgroeien, dat is de doelstelling van de nieuwe campagne 'Generatie Rookvrij' van Kom Op Tegen Kanker. Kinderen die in hun omgeving zien roken hebben zelf meer kans om te roken", aldus Talpe. "Een aantal steden en gemeenten zullen in dat kader hun speelpleinen rookvrij maken. Wil Ieper dat ook doen?" Schepen Eva Ryde (NV-A) zegt het voorstel te willen bekijken. "De Jeugddienst neemt contact op met enkele steden om te overleggen over rookvrije speelpleinen", zegt Ryde. "We willen nog bespreken wie kan optreden tegen de rokers nabij speelpleinen. En wat als er een wandelpad doorheen loopt?" (CMW)