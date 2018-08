Rookverbod bij jeugdmatchen KVK Westhoek PICTOGRAMMEN MOETEN SUPPORTERS ATTENT MAKEN OP MAATREGEL ERIK DE BLOCK

31 augustus 2018

02u28 0 Ieper Komend weekend start het nieuw voetbalseizoen. KVK Westhoek zorgt alvast voor een primeur in de regio. Tijdens de trainingen en wedstrijden van de jeugdploegen geldt een totaal rookverbod rond de terreinen. "Om het iedereen goed duidelijk te maken, hangen er pictogrammen", aldus jeugdverantwoordelijke Geert Glorie.

Als sportclub wil KVK Westhoek al sedert vorig seizoen bijdragen aan het promoten van sociale waarden en acties organiseren om prestatiedruk, pesterijen en alcohol- en drugsverslaving bij jonge sporters te voorkomen. Het rookverbod is nu een volgende stap.





"Wie in het publiek toch staat te roken, wordt door onze begeleiders of ploegafgevaardigden op een beleefde en rustige manier gevraagd niet te roken. Het is geenszins de bedoeling de mensen te schofferen", zegt jeugdverantwoordelijke Geert Glorie. "Deze beslissing is voor een stuk gegroeid door de samenwerking met de Premier League Academy. Jaarlijks organiseren ze hier in december een Christmas Truce Tournement. De Premier League Academy staat echt op gezondheid en het minimaal gebruik van alcohol. Zo mag er tijdens het tornooi maar in beperkte mate alcohol worden verkocht."





"Ondertussen zijn we zelf beginnen werk te maken van een gezondheidsbeleid. Waarom niet eens proberen een rookverbod in te voeren? Het komt de gezondheid van iedereen ten goede, zowel van de jeugdspelers als de volwassenen. Tijdens de thuiswedstrijden van landskampioen Club Brugge en Sporting Anderlecht is er al enkele jaren een rookverbod in het stadion. Maar ik heb er geen weet van of er clubs zijn met een rookverbod tijdens de trainingen en wedstrijden van de jeugdploegen."





Niet bij eerste elftal

Voor alle duidelijkheid: er geldt geen algemeen rookverbod in het Crack Stadion Ieper want in de open ruimte tussen de inkom en de kantine mag er wel nog worden gerookt. Onlangs was er een jeugddag en werd de nieuwe maatregel goed opgevolgd. "Er kwamen toen een tiental ploegen op bezoek", vertelt Geert. "De reacties waren positief, maar we hebben wel drie à vier mensen moeten aanspreken die toch rookten."





Het rookverbod tijdens de thuismatchen van het eerste elftal in de tweede amateurklasse is nog niet aan de orde. "We gaan eerst afwachten hoe het loopt bij de jeugd en dan zien we wel."





We peilden ook naar een reactie bij tweedeprovincialer SK Geluwe. "Persoonlijk heb ik geen bezwaar dat er wordt gerookt langs de zijlijn of in de tribune want het is toch buiten", aldus voorzitter Mia Lampaert van het jeugdbestuur. "Het stoort me dus niet. Binnen ons jeugdbestuur kwam het alvast nog nooit ter sprake om een rookverbod zoals bij KVK Westhoek in te voeren."