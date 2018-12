Rookmelder voorkomt erger op appartement LSI

07 december 2018

09u00

Dankzij de rookmelder is donderdag rond 21.15 uur erger vermeden in een appartement boven café ’t Gemeentehuis in het centrum van Elverdinge. Het appartement op de hoek van de Sint-Livinusstraat en het d’Ennetiersplein vulde zich met rook nadat de bewoners in slaap was gevallen, terwijl er nog een pot op het vuur stond. Het geluid van de rookmelder alarmeerde de bewoner en andere appartementsbewoners waardoor erger vermeden kon worden. De schade bleef dan ook beperkt. De brandweer moest enkel het appartement ventileren, waarna de bewoner terug naar zijn flat kon. “Het nut en de waarde van een rookmelder is nogmaals bewezen”, benadrukt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Hij kost amper zestien euro en is nog altijd in gemeentehuizen te verkrijgen. Het kan grote schade vermijden en zelfs levens redden.”