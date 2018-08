Rommelmarkt St-Jan 21 augustus 2018

In de Brugseweg en de St.-Bartholomeusstraat op de wijk Sint-Jan is er zondag weer rommelmarkt. "Maar in een nieuw kleedje ", zegt Marc Mahieu. "Er zijn 800 standen van elk 5 meter lang. We hopen op veel zon en veel bezoekers." De rommelmarkt begint om 6 uur en eindigt om 16 uur. (CMW)