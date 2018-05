Rommelen in De Geithoek 25 mei 2018

Al wie ouwe rommel of brocante te veil heeft, kan morgenvoormiddag een plaatsje uitkiezen langs de Krommenelststraat in Vlamertinge, waar de jaarlijkse rommelmarkt van 'de Geithoek' plaatsvindt met café De Hazewind als centraal punt. Voor de 15de keer op rij kunnen exposanten er zonder inschrijving en niet eerder dan 4 uur 's morgens gaan aanschuiven om er gratis een plekje in te palmen. Hopelijk zijn de weergoden de organisatie dit jaar iets beter gezind dan in 2017 en krijgt de braderie de kans om uit te groeien tot het volksfeest dat het ooit was. Bel voor meer info kan naar 0474/65.55.91. (DCH)