Rollercoaster is blikvanger op Kerst in Ieper VZW CENTRUMMANAGEMENT ZORGT VOOR MEER SFEER MET ZELFDE BUDGET CHRISTOPHE MAERTENS

22 november 2018

02u23 0 Ieper In Ieper schiet morgen vrijdag 'Kerst in Ieper' weer uit de startblokken. De organisatie zet dit jaar extra in op sfeer, na de kritiek van vorig jaar op de ongezellige kerstmarkt. Blikvanger wordt de rollercoaster 'Christmas Mouse'. Zoals elk jaar is er ook weer een ijspiste en een kerstdorp. "Maar dit keer straalt de piste meer klasse uit", belooft Peter De Groote van de vzw Centrummanagement Ieper.

Morgen om 19.30 uur wordt in Ieper 'Kerst in Ieper' officieel geopend door de Kerstman. "Met hetzelfde budget als vorige jaren zijn we erin geslaagd onze kerst in Ieper in een geheel nieuw kleedje te stoppen", aldus oudvoorzitter Peter De Groote van Centrummanagement Ieper. "Vorig jaar was er kritiek op de formule. We hebben daarom nagedacht over enkele aanpassingen. Zo werden er minder slingers aangebracht in de straten. Dat valt niet op, maar het was een grote besparing. Met dat geld konden we andere zaken verwezenlijken."





Treintje voor shoppers

Ook de ijspiste wordt een pak mooier. "We zorgden voor een betere inrichting. Zo staat er geen reclame meer aan zijkanten van de ijspiste en wordt deze voorzien van drie kroonluchters en vaste wanden, zodat wind er niet door kan. Het ijs zal ook onderhouden worden door een poetsmachine."





Verder worden de chalets van het kerstdorp op een lijn geplaatst. "Zo is er geen discussie meer mogelijk over wie een slechtere standplaats heeft." De hoofdattractie dit jaar is de rollercoaster, die een groot deel van de Grote Markt inpalmt. De piste is dagelijks geopend van 11 uur tot 20.30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 23 uur. Op de kerstmarkt kan men terecht van 15 uur tot 19.30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 22 uur. Op maandag en dinsdag zijn een deel van de chalets gesloten. In het 'Huis van de Kerstman', dat werd gemaakt met hulp van leerlingen van de Heilige Familie, kunnen bezoekers hun kerscadeaus laten inpakken. Tijdens de koopweekends kunnen shoppers met een kersttreintje van de randparkings (aan het Minneplein, de Leopold III-laan, aan het station en aan de Rijselsepoort) naar het centrum en terug. Op de stopplaatsen werden mooie, ouderwetse stopborden geplaatst. Er wordt tijdens de koopweekends een tweede kerstdorp voor verenigingen opgetrokken, naast de Almhütte. "Bij de eindejaarsactie kan dit keer geen wagen worden gewonnen, maar wel vier elektrische fietsen", aldus Peter De Groote. "We willen daarmee milieuvriendelijker voor de dag komen."





Kerstactie

De handelaars in de deelgemeenten doen ook mee aan het kerstgebeuren. "Boezinge, Zuidschote en Elverdinge organiseren van 1 januari tot 31 december de traditionele eindejaarsverkoop", klinkt het. "In de deelgemeenten Hollebeke en Zillebeke vindt er opnieuw een traditionele kerstactie plaats met genummerde lotjes. De handelaars in Vlamertinge hebben hun actie met een prijzenpot van 6.000 euro. Naar jaarlijkse gewoonte kunnen bezoekers tijdens de eindejaarsperiode ook op zondag terecht bij onze handelaars. Dat is het geval op 16, 23 en 30 december."





Alle info vind je terug op www.kerst-in-ieper.be.