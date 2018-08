Roland en Lucienne vieren diamanten jubileum 07 augustus 2018

Roland Vermeersch en Lucienne Deroubaix hebben hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd.





Roland werd geboren in Wijtschate op 9 augustus 1935 en was vroeger vrachtwagenchauffeur.





Lucienne is in Vlamertinge op 13 september 1938 en zorgde voor het huishouden. De jubilarissen kregen vijf kinderen.





Het Ieperse stadsbestuur hield er aan de jubilarissen in het stadhuis te ontvangen en hen enkele geschenken te overhandigen.





