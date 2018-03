Roemeense arbeider (42) sterft na klap tegen wiel 02 maart 2018

02u52 0 Ieper Een zwaar ongeval langs de Noorderring in Vlamertinge, op de Brandhoek, heeft gisterenmorgen het leven geëist van een 42-jarige Roemeen uit Ukkel.

Die reed, in het gezelschap van een werkmakker die op de passagiersstoel zat te slapen, met zijn Peugeot Partner in de richting van Poperinge. Het duo was naar verluidt op weg naar De Lovie, om er een werk uit te voeren. Om nog onbekende reden is de Roemeense bestuurder op een bepaald moment uitgeweken naar links. Zo botste hij tegen een groot achterwiel van een aanhangwagen die gekoppeld was aan een tractor uit Frankrijk. De klap tegen band en velg deed de linkerzijde van de Peugeot Partner openscheuren. De bestuurder raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij werd nog een tijdlang gereanimeerd maar bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn collega bleef zo goed als ongedeerd maar was in shock. De bestuurder van de tractor die, merkwaardig genoeg, pas ruim een kilometer voorbij de plaats van het ongeval zijn gevaarte aan de kant zette, bleef ongedeerd. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder langs de drukke Noorderring. Omdat er enkele getuigen waren van het ongeval, besliste het parket om geen verkeersdeskundige ter plaatse te sturen. (VHS)