Rode brievenbussen verdwijnen

24 december 2018

In Ieper verdwijnen er vijf rode brievenbussen. Dat meldt het stadsbestuur van Ieper.

Bpost besliste eerder om in verschillende gemeenten brievenbussen weg te halen. In die rode brievenbussen worden immers slechts minder dan zes brieven per dag gepost. In Ieper verdwijnen er vijf stuks. Het gaat om de bussen aan het Colaertplein 35, Elverdingestraat 97, Hovelandlaan 9 in Ieper en Grote Branderstraat 17 en Poperingseweg 525 in Vlamertinge. Tegen eind maart volgend jaar zullen de vijf brievenbussen niet meer te vinden zijn. Alle andere brievenbussen in de stad blijven operationeel. De brievenbus in de Studentenstraat 10 is de enige brievenbus die om 19 uur wordt gelicht. Op die plaats is er ook een pakjesautomaat. Meer info op de website van de stad.