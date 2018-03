Rioleringswerken opnieuw uitgesteld 31 maart 2018

De rioleringswerken in Zillebeke-dorp zijn opnieuw uitgesteld. Ondertussen hebben de bussen van De Lijn wel al de omleiding blijven volgen.





De aanpak van de riolering kan nog niet beginnen, omdat er eerst een gracht moet worden gegraven. De werken aan die gracht zijn onder andere door het gure weer van de voorbije maanden nog niet gestart. "Als het weer het wel toelaat, starten de werken nu na het bouwverlof op 9 april", laat het stadsbestuur weten. "Ze zullen ongeveer twee weken duren." Daarna begint de eerste fase van de rioleringswerken.





De bewoners van het dorp vragen zich wel af waarom de bussen van De Lijn de vooraf geplande omleiding blijven volgen, terwijl de werken nog niet plaatsvinden. "Sinds half februari rijden de lijnbussen, net omwille van de aangekondigde werken, niet meer via het dorp", aldus Zillebekenaar en sp.a-raadslid Ives Goudeseune. De Lijn werd op de hoogte gesteld en zou dit vanaf vandaag in orde maken. (CMW)