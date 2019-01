Rioleringswerken Klaverstraat maandag 28 januari van start Christophe Maertens

17u56 0 Ieper Vanaf komende maandag 28 januari starten er in de Klaverstraat in Ieper rioleringswerken. In de Seminariestraat gaan de nutswerken van start.

“In de Klaverstraat wordt gestart met de opbraak van de kasseibaan en vervolgens met aanleg van de hoofdriolering”, meldt de Stad Ieper. “Er zal daardoor geen verkeer meer mogelijk zijn in de straat. De rioleringswerken starten aan het Zaalhof en schuiven stelselmatig op richting de Rijselstraat. De werken in deze straat zijn voorzien tot halfweg juni, onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.” Sinds halfweg november zijn de nutsmaatschappijen al aan het werk in de straat. “Die werken passen in de derde fase van de collectorwerken in onze binnenstad. Daardoor is de Klaverstraat tijdelijk parkeer- en verkeersvrij, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. De Neerstraat is tijdelijk een doodlopende straat voor doorgaand verkeer. Deze nutswerken zullen duren tot eind januari.”

Tussen 6 februari en 15 maart gaan de nutsmaatschappijen ook aan de slag in de Seminariestraat. “Dat zorgt ervoor dat ook die straat afgesloten is voor het verkeer. De Kiekenmarkt wordt tijdelijk doodlopend en het éénrichtingsverkeer wordt er opgeheven. Tijdens de weekends wordt de straat opnieuw opengesteld omdat het ze dicht bij de uitgaansbuurt ligt.”