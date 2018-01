Rioleringswerken in Surmont de Volsberghestraat 30 januari 2018

02u30 0

De Surmont de Volsberghestraat in Ieper zal midden februari - en niet midden november, zoals verkeerdelijk in de maandagkrant stond - worden opengebroken. In de straat zijn momenteel nutswerken aan de gang. Midden februari beginnen de grote rioleringswerken. Parkeren en rijden in de straat wordt vanaf dan onmogelijk. De werken zullen zeker tot eind mei duren. (CMW)