Rioleringswerken in De Volsberghestraat 19 maart 2018

Vanaf de paasvakantie zal er in de Surmont de Volsberghetraat in Ieper worden gewerkt. Vanaf dat de straat wordt opengebroken om te werken aan de rioleringen, is er geen enkel verkeer mogelijk. De voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen. De werken duren minstens tot eind mei. (CMW)