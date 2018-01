Rioleringswerken in binnenstad 20 januari 2018

In de binnenstad beginnen dit jaar nog grote rioleringswerken. Aquafin is in Ieper al een hele tijd bezig met grote rioleringswerken. Het is de bedoeling om huishoudelijk afvalwater op de juiste manier op te vangen en te zuiveren. Daarbij worden regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden door aparte rioleringen. Momenteel wordt er gewerkt in de buurt van de Veemarkt, Minneplein, Slachthuisstraat en de Surmont de Volsberghestraat. Aquafin en de stad Ieper zijn momenteel met de voorbereiding bezig van het project 'Collector overwelfde Ieperlee - fase 3'. Daarbij zullen er riolerings- en wegeniswerken worden uitgevoerd in de volgende straten: Arsenaalstraat, De Montstraat, Lombaardstraat, Boomgaardstraat, Kiekenmarkt, Seminariestraat, O.L.Vrouwstraat, Schuttelaerestraat, Studentenstraat, Oude Konijnstraat, Klaverstraat, Sint-Elisabethstraat, ABC- straat en Burchtstraat. Het is nog niet duidelijk wanneer deze werken van start zullen gaan. Daarvoor loopt er nog een procedure van aanbestedingen. Er volgt ook nog een bewonersvergadering. Meer info via www.aquafin.be. (CMW)