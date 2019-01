Rioleringswerken fase drie Redactie

11 januari 2019

10u53 0

In het kader van de collectorswerken in Ieper beginnen volgende week nutswerken in de Studentenstraat. Dat meldt de Stad Ieper. “Hierbij zal tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingevoerd”, klinkt het. “Met een verplichte eenrichting naar het station toe. Deze werken zullen een tweetal weken duren. Nadien wordt gewerkt in de Seminariestraat, waarbij deze straat tijdelijk afgesloten zal zijn voor het verkeer.” In de tweede week van februari starten dan de rioleringswerken in de Klaverstraat. “Wat wil zeggen dat de weg en de voetpaden volledig worden opengegooid. Er kan dus geen verkeer meer door. We doen er met de stad alles aan om de huizen te voet bereikbaar te houden.”