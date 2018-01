Richten viert 70 jaar met 'Dimmen' 31 januari 2018

Ieper De Ieperse Kunstkring Richten viert het 70ste jubileumjaar met een grote productie met 15 acteurs en actrices.

"De keuze viel op het toneelstuk 'Dimmen' naar Shakespeares 'De getemde feeks'", zegt voorzitter Stefaan Peene. "Het stuk gaat over twee zussen: Bianca en Katharina. Bianca is de jongste en de lieftallige. De oudste, Katharina, is niet op haar mondje gevallen en wordt door haar omgeving als een feeks beschouwd. De jongste dochter mag van haar moeder niet trouwen voor de oudste een man heeft, waarop twee aanbidders van Bianca besluiten om Katharina aan een echtgenoot te helpen." Voor de regie tekent de Oostendse beroepsregisseur Onno van Gelder, die als acteur heel wat gastrollen in Vlaamse televisieseries vertolkte. De première vindt plaats op vrijdag 23 februari. Andere speeldata zijn 24 en 27 februari en 2 en 3 maart. Info en tickets via www.toneelrichten.be. (CMW)