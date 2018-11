Restaurant L'Aile & La Cuisse opent tweede vestiging 24 november 2018

Het restaurant L'Aile & La Cuisse opent een tweede vestiging aan de rotonde van de Oude Veurnestraat en de Diksmuidseweg in Ieper. Het originele restaurant is te vinden op de Zwarteberg in Westouter. De uitbater is Claude Lenoir. "De nieuwe zaak in Ieper zal worden gerund door mijn zoon Louis (23). Zijn oma Odile Pennec-Lancella zal hem helpen samen met zes medewerkers." De zaakvoerders zijn al meer dan een jaar bezig met het project. "Het pand krijgt een volledige nieuwe look. Er zal plaats zijn voor 78 couverts en we beschikken over een nieuwe binnenplaats. Daar zullen 25 mensen kunnen zitten." De vuurdoop met 70 genodigden vindt plaats op 27 november. Daarna volgt een meerdaagse opening. Vanaf 13 december is de zaak officieel open. (CMW)