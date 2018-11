Restaurant gemixt met bibliotheek? Welkom in The Library 17 november 2018

02u25 0 Ieper Tussen de boeken snuisteren op restaurant, het kan nu in Ieper. Langs de Diksmuidestraat opende The Library, waar je honderden boeken kan raadplegen terwijl je een hapje eet.

Michael Verhaegen (35) en zijn partner Imogen Reuven (24) uit Heule namen hun intrek in de voormalige frituur. Ze maakten er een horecazaak van waar honderden boeken te vinden zijn. The Library is dan ook Engels voor 'bibliotheek'. "We hebben onder meer in de kringloopwinkel heel wat boeken gekocht. Die staan allemaal in kasten in ons restaurant", klinkt het.





"De bezoekers mogen die lezen en inkijken, maar het is niet de bedoeling dat ze worden ontleend. Wel mogen mensen andere exemplaren meebrengen en die dan wisselen. Dat deden bijvoorbeeld al enkele Engelse toeristen. Wie weet zien we boeken die zij meenamen binnen enkele jaren terug." Tussen de werken staan er veel encyclopedieën, maar ook Engelse boeken. In de zaak is er een kindertijdschrift uit 1932 te vinden, maar dat is enkel te doorbladeren op vraag. Het idee voor een bijzondere restaurant komt uit Israël. De vader van Imogen is afkomstig van de Israëlische stad Beër Sjeva. The Library biedt onder meer pasta's, croques, paling in 't groen en varkenswangetjes aan. (CMW)