Remembrance voor soldat Louis Hèbrard Christophe Maertens

04 maart 2019

12u47 0 Ieper Op 6 maart wordt op het Cimetière national Saint-Charles-de-Potyze soldaat Louis Hèbrard herdacht. Dat gebeurt bij een bezoek gelinkt aan een Europees project.

In het kader van het Europese project MEMORY (Make European Memory Our Responsability towards Youth) bezoekt een delegatie vanuit Dunkerque, Rostock en Gdansk op 6 maart 2019 de Vredesstad Ieper.

“We willen de bezoekers laten kennismaken met de unieke herdenkingspraktijk van de Viff-remembrances”, aldus de organisatie, die in handen ligt van het In Flanders Fields Museum. “Uit alle doden die in de Namenlijst zijn opgenomen met als sterfdatum 6 maart kozen we één naam: Soldat 2e classe Louis Hébrard. Hij is een van acht leden uit het Franse 153e Régiment d’Infanterie die op 6 maart 1915 omkwamen. Van die acht personen heeft alleen hij een door ons vandaag gekende laatste rustplaats: graf nr. 429 op de Franse nationale begraafplaats St.Charles-de-Potyze in Ieper.”