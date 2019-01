Remembrance voor enige in België begraven Cookeilander Christophe Maertens

25 januari 2019

Ieper Op 5 februari organiseren de Vrienden van het IFFM op het New Irish Farm Cemetry een herdenking voor Kiro Luke Adam van de Cookeilanden. Die soldaat is de enige Cookeilander die in ons land begraven ligt. Het verhaal dook op in het stoelenproject van het museum.

“Het In Flanders Fields Museum lanceerde in de loop van 2018 het grote wereldwijde Memorial Chairs project om het einde van de Eerste Wereldoorlog op een ingetogen manier te herdenken”, aldus het museum. “In de Namenlijst van alle slachtoffers die omkwamen in WO I in ons land vinden we geboorteplaatsen van meer dan 120 landen en gebieden. In elk land van die landen bleven aan het einde van de oorlog in talloze huizen lege stoelen achter van familieleden die nooit meer terugkeerden. We hebben elk van die landen uitgenodigd een stoel als symbool van het verlies naar Ieper te sturen. Een groepje enthousiastelingen aan de andere kant van de wereld sloegen de handen in elkaar om een unieke stoel uit de Cookeilanden, een No’oanga, naar ons te sturen. Deze No’oanga heeft een sterke symbolische betekenis, net als typische bloemenkrans die werd meegestuurd.” De Vrienden van het Museum, de vereniging die de werking van het IFFM steunt, organiseert in dat kader een herdenkingsplechtigheid. In WO I vochten soldaten uit de Cookeilanden, die bij Nieuw-Zeeland behoren, in het Maori Pioneer Battalion in de Nieuw-Zeelandse Divisie. Een van hen was Kiro Luke Adam uit Rarotonga. Freddy Declerck, onder meer oprichter van het ‘New Zealand Pilgrimage Trust’, ging op zoek naar de oorlogservaringen van de militair. De man sneuvelde op 7 oktober 1917 bij ’s Graventafel. Het is de enige Cook Islander die begraven ligt in België. Op de remembrance zal de No’oanga aanwezig zijn en Marijke Vandevyvere zal de betekenis van de stoel schetsen. De herdenkingsplechtigheid begint om 17 uur.